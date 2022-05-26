НБУ оновив вимоги до актуаріїв у сфері страхування — Finance.ua
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НБУ оновив вимоги до актуаріїв у сфері страхування

Вчора 12:42Страхування
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Національний банк України вдосконалив кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками у сфері страхування. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Що змінилося?

Зокрема, регулятор:
  • спростив доступ до професії для молодих спеціалістів;
  • визначив три рівні кваліфікації актуаріїв у сфері страхування відповідно до їхнього рівня освіти, досвіду практичної діяльності: актуарій без права засвідчувати актуарні розрахунки, актуарій за видами страхування інших, ніж страхування життя, актуарій зі страхування життя;
  • встановив підстави та порядок включення, виключення осіб із переліку актуаріїв у сфері страхування та тимчасової заборони займатися актуарними розрахунками;
  • визначив вимоги до осіб, які мають намір бути включені до переліку актуаріїв у сфері страхування, відповідно до рівня їхньої кваліфікації.
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Чинним актуаріям не потрібно повторно проходити процедуру включення до списку актуаріїв. Їм необхідно подати до Національного банку опитувальник із оновленою інформацією про себе протягом трьох місяців після завершення правового режиму воєнного стану.
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Ці та інші зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 23 травня 2022 року № 103 «Про затвердження положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками».
Постанова набирає чинності 26 травня 2022 року.
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За матеріалами: Finance.ua
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