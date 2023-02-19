НБУ очікує, що цього року з України також виїде більше людей, ніж повернеться — Finance.ua

НБУ очікує, що цього року з України також виїде більше людей, ніж повернеться Сьогодні 19:42

У Національному банку очікують, що у 2023 році продовжиться чистий виїзд українців за кордон, і лише наступного року до країни повернеться більше людей, аніж виїде.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів у інтерв’ю ЕП.

За словами Ніколайчука, у сценаріях на 2023 рік регулятор закладає «невеликий, порівняно з 2022 роком, чистий від’їзд українців за кордон».

«Очікуємо, що виїдуть на 400 тисяч громадян більше, ніж повернуться», — зазначив він та уточнив, що це пов’язано з ситуацією в енергетиці, яка ускладнює умови проживання в окремих регіонах, і з вищими ризиками безпеки.

У наступні роки в міру зниження ризиків безпеки регулятор очікує, що мігранти потроху повертатимуться. Водночас, цей процес буде поступовим і визначатиметься умовами життєдіяльності людей в Україні.

Зокрема, прогноз НБУ передбачає, що у 2024 році до України повернуться на 800 тисяч громадян більше, ніж виїдуть за кордон.

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Економічна Правда За матеріалами:

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