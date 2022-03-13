НБУ на період дії воєнного стану скасував тарифи на BankID — Finance.ua

НБУ на період дії воєнного стану скасував тарифи на BankID

Національний банк на період дії воєнного стану в Україні скасував тарифи за послуги, що надаються ним у Системі BankID НБУ.

Про це йдеться в повыдомленні НБУ.

Національний банк не стягуватиме з абонентів системи (банків та комерційних надавачів послуг) плату за підключення, супроводження та оброблення транзакцій.

Скасування цих тарифів здійснено з метою забезпечення безперебійного доступу громадян до дистанційних сервісів у фінансовому секторі та стимулювання функціонування Системи BankID НБУ в умовах воєнного стану.

Відповідні зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України від 12 березня 2022 року № 49 «Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України».

«В умовах воєнного стану вкрай потрібно забезпечити наших громадян можливістю отримувати державні та банківські послуги дистанційно. Ми розуміємо важливість безперебійної роботи Системи Bank ID НБУ та намагаємось спростити умови для її учасників. Зокрема тимчасове скасування тарифікації послуг Національного банку дасть можливість зменшити витрати абонентів у цей період та спростить процес розрахунків», — зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Про відновлення тарифів для абонентів за послуги, що надаються у Системі BankID НБУ, буде повідомлено додатково.

Міжабонентські тарифи, що оплачуються комерційними абонентами-надавачами послуг на користь банків-ідентифікаторів за кожну успішну електронну ідентифікацію, продовжують діяти без змін.

Про інші заходи, які Національний банк вживає щодо роботи банківської системи в умовах воєнного стану в Україні, читайте за посиланням

Довідка finance.ua:

Система BankID Національного банку — державна система віддаленої ідентифікації, використовуючи яку громадяни можуть легко та безпечно отримувати онлайн-доступ до державних, фінансових та комерційних послуг.

На сьогодні Система BankID НБУ налічує 141 абонента: 41 банк-ідентифікатор та 100 учасників — надавачів послуг.

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