Що буде з гривнею: НБУ встановив офіційний курс на понеділок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Що буде з гривнею: НБУ встановив офіційний курс на понеділок

Вчора 18:00Валюта
3352
Національний банк зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 14 березня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Попереднього торгового дня НБУ зберіг офіційний курс гривні на 12-13 березня на рівні 29,2549 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
Валюта Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 39,7442
1 долар США 29,2549
1 швейцарський франк 31,8074
10 єн 2,5418
10 російський рубль 3,6448
1 євро 33,1707
За матеріалами: Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.