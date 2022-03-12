Що буде з гривнею: НБУ встановив офіційний курс на понеділок — Finance.ua

Що буде з гривнею: НБУ встановив офіційний курс на понеділок

Вчора 18:00 — Валюта

Національний банк зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 14 березня, на рівні 29,2549 UAH/USD.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Попереднього торгового дня НБУ зберіг офіційний курс гривні на 12-13 березня на рівні 29,2549 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Валюта Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 39,7442 1 долар США 29,2549 1 швейцарський франк 31,8074 10 єн 2,5418 10 російський рубль 3,6448 1 євро 33,1707

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