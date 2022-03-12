Що буде з гривнею: НБУ встановив офіційний курс на понеділок — Finance.ua

Що буде з гривнею: НБУ встановив офіційний курс на понеділок
Національний банк зберіг офіційний курс гривні, який він встановлює на 14 березня, на рівні 29,2549 UAH/USD.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Попереднього торгового дня НБУ зберіг офіційний курс гривні на 12-13 березня на рівні 29,2549 UAH/USD.
Офіційні курси гривні до іноземних валют:
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|Валюта
|Офіційний курс
|1 фунт стерлінгів
|39,7442
|1 долар США
|29,2549
|1 швейцарський франк
|31,8074
|10 єн
|2,5418
|10 російський рубль
|3,6448
|1 євро
|33,1707
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