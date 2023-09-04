НБУ дозволив страховикам з російськими і білоруськими власниками проводити страхові виплати — Finance.ua
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НБУ дозволив страховикам з російськими і білоруськими власниками проводити страхові виплати

Страхування
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Національний банк з 2 вересня надав змогу здійснювати страхові виплати (відшкодування) за договорами страхування страховими компаніями, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії або білорусі.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Інші обмеження щодо видаткових операцій страхових компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі, зберігаються.
Національний банк у 2022 році призупинив дію ліцензій на надання фінансових послуг страховикам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі, і вони втратили право укладати нові чи збільшувати зобов’язання за діючими договорами страхування.
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Ураховуючи це, відповідне пом’якшення стосується саме виконання цими страховиками зобов’язань за договорами страхування, укладеними до дати набрання чинності рішенням НБУ про тимчасове зупинення ліцензій на провадження діяльності у сфері страхування.
Наведені зміни внесені постановою правління Національного банку України від 1 вересня 2023 року № 106 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», яка набирає чинності з 2 вересня.
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Довідка Finance.ua:

  • 24 лютого 2022 року НБУ заблокував видаткові операції страховиків, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі;
  • в квітні 2022 року НБУ розблокував лише окремі видаткові операції для виконання такими страховиками частини зобов’язань;
  • йдеться, зокрема, про виплати за договорами:
— обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
— добровільного страхування, відповідно до яких страхові виплати здійснюються шляхом оплати закладам охорони здоров’я.
Водночас до внесення поточних змін страховики не мали змогу здійснювати страхові виплати за іншими договорами страхування.

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За матеріалами:
Українські Новини
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