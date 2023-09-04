НБУ дозволив страховикам з російськими і білоруськими власниками проводити страхові виплати — Finance.ua

НБУ дозволив страховикам з російськими і білоруськими власниками проводити страхові виплати Сьогодні 11:45 — Страхування

Національний банк з 2 вересня надав змогу здійснювати страхові виплати (відшкодування) за договорами страхування страховими компаніями, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії або білорусі.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Інші обмеження щодо видаткових операцій страхових компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі, зберігаються.

Національний банк у 2022 році призупинив дію ліцензій на надання фінансових послуг страховикам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі, і вони втратили право укладати нові чи збільшувати зобов’язання за діючими договорами страхування.

Читайте також США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном

Ураховуючи це, відповідне пом’якшення стосується саме виконання цими страховиками зобов’язань за договорами страхування, укладеними до дати набрання чинності рішенням НБУ про тимчасове зупинення ліцензій на провадження діяльності у сфері страхування.

Наведені зміни внесені постановою правління Національного банку України від 1 вересня 2023 року № 106 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», яка набирає чинності з 2 вересня.

Довідка Finance.ua:

24 лютого 2022 року НБУ заблокував видаткові операції страховиків, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії або Білорусі;

в квітні 2022 року НБУ розблокував лише окремі видаткові операції для виконання такими страховиками частини зобов’язань;

йдеться, зокрема, про виплати за договорами:

— обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

— добровільного страхування, відповідно до яких страхові виплати здійснюються шляхом оплати закладам охорони здоров’я.

Водночас до внесення поточних змін страховики не мали змогу здійснювати страхові виплати за іншими договорами страхування.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.