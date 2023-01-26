НБУ дав прогноз, що буде з цінами в Україні у 2023 році — Finance.ua

НБУ дав прогноз, що буде з цінами в Україні у 2023 році Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 19,8%. У жовтні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 18,7%.

Про це повідомляється в заяві голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році інфляція сповільниться до 10,8% (попередній прогноз — 9,4%). У 2025 році інфляція становитиме 6,7%.

Як зазначив Пишний, зниженню інфляції сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії.

«Отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Національного банку та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок», — зазначив він.

За його словами, у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.

«Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів», — додав він.

Прогнози, ВВП

Також Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі, що багато в чому пов’язано із продовженням базового сценарію з повномасштабною війною ще на півроку — до початку 2024 року.

Нацбанк зазначає, що на 2024 рік також погіршив прогноз зростання ВВП з 5,2% до 4,1%, але очікує прискорення зростання економіки до 6,4% у 2025 році.

Щодо 2022 року, то НБУ оцінює спад ВВП за його підсумками на 30,3%, зокрема в четвертому кварталі — на 35%.

За його оцінками, номінальний ВВП минулого року становив 4,825 трлн грн, що краще за попередній прогноз у 4,75 трлн грн. Однак на цей рік прогноз номінального ВВП погіршено до 5,985 трлн грн із 6,175 трлн грн, на наступний — до 7,085 трлн грн з 7,35 трлн грн.

Серед інших актуальних ризиків, реалізація яких може призвести до перегляду ключових макроекономічних показників, Нацбанк назвав також виникнення додаткових бюджетних потреб та формування значних квазіфіскальних дефіцитів в енергосфері з урахуванням непередбачуваного характеру війни та неритмічність надходження зовнішнього фінансування.

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