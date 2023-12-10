Названо вартість топової версії Redmi 13C 5G — Finance.ua

Названо вартість топової версії Redmi 13C 5G Сьогодні 00:23 — Фондовий ринок

Названо вартість топової версії Redmi 13C 5G

Найближчим часом буде офіційно представлено смартфон Redmi 13C 5G, який вже добряче обріс чутками та витоками.

На додаток до всього, на просторах інтернету з’явилася інформація про його вартість. За даними авторитетних джерел, вартість Redmi 13C 5G із 256 ГБ пам’яті складе близько $120. Це буде топова версія смартфона.

За попередніми даними, Redmi 13C 5G ґрунтується на однокристальній системі MediaTek Dimensity 6100+. Керувати ним має операційна система Android 14.

Також відомо, що смартфон оснастять LCD-дисплеєм на 90 Гц, подвійною камерою на 50 Мп та портом USB-C. Гаджет вийде на ринок у трьох кольорах.

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