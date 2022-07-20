Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100 найбільших — Finance.ua

Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100 найбільших Вчора 09:11 — Казна та Політика

Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100 найбільших

Аналітики криптовалютного ринку розповіли про найприбутковіші альткоїни на ринку з рейтингу топ-100 із сумарної капіталізації. Вони враховували період за тиждень із 12 по 18 липня 2022 року.

За словами експертів, відразу 3 цифрові активи подорожчали на 50% і більше.

Найкращий результат за показником прибутковості за минулий тиждень виявився у криптовалюти платформи децентралізованих фінансів (DeFi) Lido DAO. Нативний токен майданчика зумів принести своїм інвесторам дохідність у розмірі 165,05% лише за 7 днів. Такий результат дозволив увірватися до списку ста найкращих віртуальних валют і влаштуватися на 77-му рядку рейтингу. Загальна пропозиція монет на ринку досягла значення $ 514,29 млн.

Друге місце посів Polygon (MATIC). Технологічний стартап привернув підвищену увагу учасників ринку через те, що став єдиним учасником програми акселерації Disney серед усіх блокчейн-проектів. Вартість MATIC зросла до $ 0,8899, що на 63,11% вище за аналогічні показники тижневої давності. Сумарна пропозиція монет досягла $ 7,13 млрд, а місце у рейтингу — 13-те.

Третя позиція у рейтингу фахівців дісталася Ethereum Classic. Монета додала в ціні 53,52% минулого тижня. Її курс злетів до значення $ 22,8, а ринкова капіталізація криптовалюти склала $ 3,1 млрд, що дозволило піднятися на 24-й рядок у списку топових віртуальних активів.

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