Названо строки, коли Україна буде готова до вступу в ЄС — Finance.ua

Названо строки, коли Україна буде готова до вступу в ЄС Вчора 13:00 — Казна та Політика

Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський союз.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював «транспортний безвіз», і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС.

«До кінця року буде введений „митний безвіз“. Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях», — додав він.

Нагадаємо, раніше в уряді говорили, що Україні не вистачає від партнерів політичної ясності з приводу наступних кроків на шляху до вступу в ЄС.

При цьому очікується, що у кінці 2022 року Київ вимагатиме від Брюсселя назвати терміни приєднання до блоку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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