Названо строки, коли Україна буде готова до вступу в ЄС — Finance.ua
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Названо строки, коли Україна буде готова до вступу в ЄС

Казна та Політика
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Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський союз.
Про це повідомляє урядовий портал.
Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював «транспортний безвіз», і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС.
«До кінця року буде введений „митний безвіз“. Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях», — додав він.
Нагадаємо, раніше в уряді говорили, що Україні не вистачає від партнерів політичної ясності з приводу наступних кроків на шляху до вступу в ЄС.
При цьому очікується, що у кінці 2022 року Київ вимагатиме від Брюсселя назвати терміни приєднання до блоку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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