Названо список смартфонів із другої хвилі отримувачів MIUI 14 — Finance.ua

Названо список смартфонів із другої хвилі отримувачів MIUI 14 Сьогодні 00:51 — Фондовий ринок

«Сяомі» оголосила список другої черги одержувачів MIUI 14. Розсилка оболонки має стартувати в заключній декаді 2023 року. Відповідне повідомлення з’явилося на Xiaomi Community.

Подробиці

У список пристроїв, що підлягають апдейту, увійшли такі моделі смартфонів:

«Сяомі»: MIX 4/12X /11 Ultra/11 Pro/11/11 Lite Vitality Edition/11 Lite/10S/Civi 1S/Civi 2;

«Редмі»: K40 Pro/Redmi K40S/K40/Note 12 Pro/Note 12 Pro Plus/Note 12 5G/Note 12 Explorer Edition/Note 12 Trendy Edition/Note 11T Pro/Note 11T Pro Plus/Note 11E/K40 Gaming Edition /Note 10 Pro/Note11 Pro/Note11 Pro Plus.

Список актуальний для смартфонів на території Китаю. Про дату початку розсилки глобальної версії MIUI 14 інформації наразі немає.

prostomob За матеріалами:

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