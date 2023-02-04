Названо список смартфонів із другої хвилі отримувачів MIUI 14 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо список смартфонів із другої хвилі отримувачів MIUI 14

Фондовий ринок
20
«Сяомі» оголосила список другої черги одержувачів MIUI 14. Розсилка оболонки має стартувати в заключній декаді 2023 року. Відповідне повідомлення з’явилося на Xiaomi Community.

Подробиці

У список пристроїв, що підлягають апдейту, увійшли такі моделі смартфонів:
  • «Сяомі»: MIX 4/12X /11 Ultra/11 Pro/11/11 Lite Vitality Edition/11 Lite/10S/Civi 1S/Civi 2;
  • «Редмі»: K40 Pro/Redmi K40S/K40/Note 12 Pro/Note 12 Pro Plus/Note 12 5G/Note 12 Explorer Edition/Note 12 Trendy Edition/Note 11T Pro/Note 11T Pro Plus/Note 11E/K40 Gaming Edition /Note 10 Pro/Note11 Pro/Note11 Pro Plus.
Список актуальний для смартфонів на території Китаю. Про дату початку розсилки глобальної версії MIUI 14 інформації наразі немає.
За матеріалами:
prostomob
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.