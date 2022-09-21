Названо регіони-лідери за ціною земельних паїв (інфографіка) — Finance.ua

Названо регіони-лідери за ціною земельних паїв (інфографіка) Вчора 21:00 — Аграрний ринок

За тиждень, з 12 по 19 вересня 2022 р., аграрії продали 456 земельних паїв. Загалом від старту ринку землі в Україні продано 44 151 ділянку загальною площею 152 227 га.

Середньозважена ціна землі на звітну дату становить 33 199 грн/га.

Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України

Регіони-лідери за кількістю проданих паїв від старту ринку землі:

Харківщина — 5 507;

Сумщина — 4 400;

Хмельниччина — 3 349.

За ціною землі лідирують:

Івано-Франківська обл. — 75 933 грн/га;

Львівщина — 62 626 грн/га;

Київщина — 57 494 грн/га.

Основні результати за весь період станом на 19 вересня 2022 р.:

середньозважена ціна договору за одну ділянку — 33 199 грн;

максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;

загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 44 151, що складає 21% від усіх операцій з землею;

інші види угод — 169 428;

сумарна площа проданих паїв — 152 227 га;

середній розмір проданої ділянки — 3,45 га;

максимальний розмір паю — 67,05 га.

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