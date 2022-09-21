Названо регіони-лідери за ціною земельних паїв (інфографіка) — Finance.ua
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Названо регіони-лідери за ціною земельних паїв (інфографіка)

Аграрний ринок
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За тиждень, з 12 по 19 вересня 2022 р., аграрії продали 456 земельних паїв. Загалом від старту ринку землі в Україні продано 44 151 ділянку загальною площею 152 227 га.
Середньозважена ціна землі на звітну дату становить 33 199 грн/га.
Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України.
Регіони-лідери за кількістю проданих паїв від старту ринку землі:
  • Харківщина — 5 507;
  • Сумщина — 4 400;
  • Хмельниччина — 3 349.
Названо регіони-лідери за ціною земельних паїв (інфографіка)
За ціною землі лідирують:
  • Івано-Франківська обл. — 75 933 грн/га;
  • Львівщина — 62 626 грн/га;
  • Київщина — 57 494 грн/га.
Названо регіони-лідери за ціною земельних паїв (інфографіка)
Основні результати за весь період станом на 19 вересня 2022 р.:
  • середньозважена ціна договору за одну ділянку — 33 199 грн;
  • максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;
  • загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 44 151, що складає 21% від усіх операцій з землею;
  • інші види угод — 169 428;
  • сумарна площа проданих паїв — 152 227 га;
  • середній розмір проданої ділянки — 3,45 га;
  • максимальний розмір паю — 67,05 га.

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За матеріалами:
Finance.ua
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