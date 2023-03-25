Названо найпопулярніші смартфони преміум-класу — Finance.ua

Названо найпопулярніші смартфони преміум-класу Вчора 15:05 — Фондовий ринок

Незважаючи на те, що ринок смартфонів у 2022 році скоротився на 12% через макроекономічні труднощі, продажі моделей преміум-класу (від 600 доларів), навпаки, зросли на 1%.

На преміальний клас припадає 55% доходу від продажів усіх смартфонів у світі. Таке сталося вперше в історії, стверджують аналітики з Counterpoint Research.

Причин зростання попиту на преміум-смартфони кілька. Незважаючи на жорсткі ринкові умови у 2022 році, заможні споживачі були менш сприйнятливими до макроекономічних труднощів, ніж споживачі з менш забезпечених верств населення. У результаті продажі в преміальному сегменті зросли, а в початковому та середньому сегментах знизилися.

Ще аналітики зазначають, що в міру того, як смартфони стають дедалі важливішими в житті людей, останні готові витрачати більше на свої пристрої та зберігати їх протягом тривалішого періоду часу.

Лідером преміум-сегмента у 2022 році стала компанія Apple з часткою в 75%. Причому порівняно з 2021 роком її продажі зросли на 6%.

Далі йдуть Samsung із 16% (мінус 5% продажів, як порівняти з 2021 роком), Huawei з 3% (мінус 44%), Xiaomi з 1% (мінус 40%), Honor з 1% (плюс 110%) і Google з 1% (плюс 118%). На інших гравців припало 3% (мінус 19%).

itechua За матеріалами:

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