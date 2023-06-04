Названо найнадійніші німецькі двигуни — Finance.ua

Названо найнадійніші німецькі двигуни Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Названо найнадійніші німецькі двигуни

Німецька автомобільна промисловість давно асоціюється з якістю збирання та ефективним проектуванням. У звичайних автомобілях з Німеччини двигуни вважаються одними з найнадійніших у світі. VW Beetle все ще можна побачити на дорогах, навіть через 70 років після сходу з конвеєра першого Жука. У його серці - «четвірка» з повітряним охолодженням. Це двигун, який використали у багатьох Porsche. Двигуни Audi V8 стоять під капотами суперкарів, надійність яких має вирішальне значення для їхнього успіху.

Volkswagen H4

Двигун H4 від VW рухав все: від милих «Жуків» і Porsche до автобусів та фургонів. Фердинанд Порше проектував Beetle як народний дешевий автомобіль. Навіть самий початківець міг розібрати і відновити H4. Головна особливість цього силового агрегату — його простота. H4 був маленьким та компактним. При цьому повітряне охолодження робить двигун H4 практично невразливим для забруднення рідинами. Мотор ніколи не призначався для високопродуктивних двигунів, але у Porsche 356 Speedster 1,6-літровий варіант був досить бадьорим. З точки зору надійності, ранні VW Beetle можуть проїхати понад 1,6 млн. км.

Audi 2.2 DOHC 20V I

Цей двигун встановлювався на Audi Quattro — автомобіль, який створив ралі таким, яким ми знаємо його зараз. Цей двигун — один з найбільших спортивних силових агрегатів. Успіх Quattro багато в чому пов’язаний із використанням повного приводу. Але саме під капотом ховається справжня історія. Audi стала першим успішним серійним виробником, який запровадив турбонаддув. Ідея встановлення турбокомпресора на 2,2-літровий рядний двигун була просто геніальною. Цей процес забезпечив Audi Quattro 197 л.с. та практично неперевершену продуктивність. При цьому підвищення рівня наддуву не вплинуло на довговічність двигуна. Перенесемося в 2023 рік, і помітимо, що автомобілі з турбованими простими двигунами під капотом, як і раніше, демонструють приголомшливі характеристики навіть на великих пробігах.

Volkswagen-Audi V8 T331

Модель Audi RS6 вразив автомобільний світ у 2002 році. Компанія Audi, більш відома своїми автомобілями преміум-класу, поєднала характеристики суперкара з кузовом седан для повсякденної їзди. Потужність 444 к.с. дозволяє досягти 100 км/год за 4,7 с. Двигун V8 виробляється компанією Audi, a блок циліндрів та головки поставляються від материнської компанії Volkswagen. Мотор вийшов настільки успішним, що його використовують навіть у дуже потужному Gumpert Apollo.

Mercedes OM 603

Дизельний мотор OM 603 найчастіше можна зустріти під капотом легкових автомобілів та позашляховиків, хоча він також використовується і для комерційного транспорту. Зовні OM 603 не є нічого особливого, він використовує просту пряму «шістку» об'ємом 3 літри. Кінські сили грають другу роль порівняно з крутним моментом. Mercedes вдалося вичавити з двигуна 150 к.с. Mercedes OM 602 може проїхати до 800 тис. км. без капремонту.

Porsche Flat-Six

Упродовж багатьох поколінь Porsche постійно оновлював культову форму кузова 911. Але це оновлення не обмежувалося лише косметичними змінами. Під капотом до 1996 року стояли плоскі «шістки» з повітряним охолодженням. Мабуть, піком популярності двигунів Porsche став 911 SC 1980 року. Він оснащувався 3-літровим двигуном, що видає 204 л.с. Зазвичай будь-який високопродуктивний двигун жертвує довговічністю. У випадку Porsche 911 SC це не так. Зміни в системі охолодження допомогли відвести надлишкове тепло, частково завдяки більшому 11-лопатевому вентилятору. При регулярному обслуговуванні класичний 911 може проїхати 240 тис. км без ремонту.

Audi TFSi EA888

Двигун EA888 рухав седани і купе з початку 2000-х років. Численні модифікації дозволили цьому двигуну залишатися в строю і досі. Завдяки великій дозі турбонаддуву, EA888 видає 310 л.с. Проте в концепті Golf R Volkswagen пропонував 395-сильний варіант. При регулярному обслуговуванні силовий агрегат без проблем прослужить 320 тис. км. і навіть більше. Відомі деякі проблеми, пов’язані з ланцюгом ГРМ та натягувачами EA888. Але якщо обрати один із ранніх випусків 2001—2009 р., то ці проблеми обійдуть власника стороною. Одним із найкращих варіантів вважається модель A4 цього періоду.

BMW B58

У 2019 році японська компанія Toyota представила оновлену модель Supra. Вона була розроблена в Японії, але проектування та збирання здійснювалися в Австрії під наглядом Magna Steyr. Реальність така, що найкращий японський спортивний автомобіль нині — німецький. Під капотом у Supra стоять двигуни BMW. Баварський двигун об'ємом 3 літри з двома турбінами видає 382 к.с.

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