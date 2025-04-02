Названо найменшу європейську країну з безкоштовним громадським транспортом — Finance.ua
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Названо найменшу європейську країну з безкоштовним громадським транспортом

Технології&Авто
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У Люксембурзі можна проїхати на громадському транспорті абсолютно безкоштовно. Таке правило в спробах скоротити викиди вуглецю було введено п’ять років тому, повідомляє Daily Express.
Безплатно проїхатися автобусом або трамваєм можуть не тільки діти і пенсіонери, а й туристи. Поїздка через всю країну громадським транспортом може зайняти лише три години.
У той час як в інших країнах Європи зникають сільські автобусні маршрути, а поїздки на поїзді можуть обійтися дорожче за машину або навіть на літак, Люксембург пішов у протилежному напрямку. Він поліпшив транспортне обслуговування і повністю відмовився від плати за проїзд з метою зниження завантаженості доріг, скорочення нерівності та досягнення кліматичних цілей", — йдеться в статті.
Журналісти пишуть, що Люксембург є найбагатшою країною за ВВП на душу населення у світі. Проте, для місцевих жителів і туристів там все досить дорого. У Люксембурзі найвищі ціни серед країн ЄС.
За матеріалами:
УНІАН
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