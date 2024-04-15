Названо найкрасивіший автомобіль року (фото) — Finance.ua

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Названо найкрасивіший автомобіль року (фото)

Технології&Авто
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Названо найкрасивіший автомобіль року (фото)
Названо найкрасивіший автомобіль року (фото)
Звання найкрасивішого автомобіля року за версією престижної німецької премії Red Dot Award визнано Ferrari Roma Spider.
Родстер із м’яким складаним верхом був представлений навесні минулого року. Елегантний п’ятишаровий дах забезпечує звукоізоляцію, рівну характеристикам висувного жорсткого даху, і забирається всього за 13,5 секунди на швидкості до 60 км/год.
Названо найкрасивіший автомобіль року (фото)
Потужність турбованого V8, розташованого за пасажирською кабіною — 620 к.с. У Ferrari Roma Spider, до речі, найкращий у класі показник за співвідношенням потужності та маси. Але приз — саме «за красу».
Названо найкрасивіший автомобіль року (фото)
За останні 10 років Ferrari виграла 29 нагород Red Dot Awards — жоден інший виробник не досяг подібних результатів з моменту заснування нагороди в 1955 році.
Лауреатами у тому числі стали моделі FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale, Daytona SP3, Purosangue та Ferrari Vision Gran Turismo.
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За матеріалами:
borgexpert
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