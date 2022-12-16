Названо найкращі розширення для браузера Chrome — Finance.ua

Названо найкращі розширення для браузера Chrome Сьогодні 05:20 — Фондовий ринок

Американська компанія Google опублікувала список найкращих розширень для популярного браузера Chrome у 2022 році. У корпорації обрали переможців за чотирма категоріями, повідомляється в офіційному блозі

Найкращими розширеннями в категорії «Продуктивність» виявилися такі міні-програми, як Tango (автоматично записує дії користувача для створення навчальних відео), SwiftRead (додаток для підвищення швидкості читання) та Liner (дозволяє виділяти, зберігати, впорядковувати та отримувати рекомендації щодо прочитаних матеріалів).

Також у список увійшли Compose AI (інструмент для написання програм на базі штучного інтелекту), Visbug (дозволяє дизайнерам вносити зміни до тексту та зображення на сайтах) та Check US Visa Slots (дозволяє перевірити наявність відкритих вікон для запису на отримання американської візи).

До категорії «Фокус» увійшли Workona Tab Manager (допомагає керувати безліччю вкладок) та CrXMouse Chrome Gestures (створює ярлики для переходу на певні сайти кліком миші).

Найкращими серед розваг були обрані RoPro (додаткові функції в популярній грі Roblox) та eJoy (дозволяє дивитися контент із субтитрами відразу двома мовами), а серед навчальних розширень — Equatio (помічник з математики) та MyBib: Free Citation Generator (спрощує створення бібліографії для наукових праць).

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