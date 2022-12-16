Названо найкращі розширення для браузера Chrome — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращі розширення для браузера Chrome

Фондовий ринок
30
Американська компанія Google опублікувала список найкращих розширень для популярного браузера Chrome у 2022 році. У корпорації обрали переможців за чотирма категоріями, повідомляється в офіційному блозі.
Найкращими розширеннями в категорії «Продуктивність» виявилися такі міні-програми, як Tango (автоматично записує дії користувача для створення навчальних відео), SwiftRead (додаток для підвищення швидкості читання) та Liner (дозволяє виділяти, зберігати, впорядковувати та отримувати рекомендації щодо прочитаних матеріалів).
Також у список увійшли Compose AI (інструмент для написання програм на базі штучного інтелекту), Visbug (дозволяє дизайнерам вносити зміни до тексту та зображення на сайтах) та Check US Visa Slots (дозволяє перевірити наявність відкритих вікон для запису на отримання американської візи).
До категорії «Фокус» увійшли Workona Tab Manager (допомагає керувати безліччю вкладок) та CrXMouse Chrome Gestures (створює ярлики для переходу на певні сайти кліком миші).
Найкращими серед розваг були обрані RoPro (додаткові функції в популярній грі Roblox) та eJoy (дозволяє дивитися контент із субтитрами відразу двома мовами), а серед навчальних розширень — Equatio (помічник з математики) та MyBib: Free Citation Generator (спрощує створення бібліографії для наукових праць).
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.