Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)

Технології&Авто
15
Українці активно імпортують вживані кросовери зі США. Експерти назвали 10 моделей у ціновому сегменті до $10 000, на які варто звернути увагу. Про це розповіли на сайті Atlantic Express Ukraine.
За словами експертів, ці 10 моделей зможуть прослужити ще довгі роки. Вони рідко виходять з ладу та доставляють мало проблем своїм власникам.
До рейтингу увійшли тільки кросовери зі США за ціною до $10 000. Серед них є не тільки американські авто, а і японські та корейські.

Топ-10 вживаних кросоверів зі США до $10 000:

10. Jeep Renegade

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Jeep Renegade є практичним компактним кросовером для міста. Модель має багате оснащення, а у версії Trailhawk відмінно справляється з бездоріжжям.

9. Buick Encore

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Buick Encore розділяє платформу з європейським Opel Mokka. Завдяки цьому власники кросовера не зазнаватимуть труднощів із пошуком запчастин.

8. Ford Escape

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Ford Escape пропонує практичний інтер'єр і великий багажник. Модель також вирізняється приємною керованістю і комфортною підвіскою.

7. Chevrolet Trax

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Chevrolet Trax має високий рівень безпеки. Ще однією особливістю кросовера є його надійність та просторий інтер'єр.

6. Mazda CX-3

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Однією з головних переваг Mazda CX-3 є відточена керованість. Цей кросовер також пропонує комфортний інтер'єр і високий рівень безпеки.

5. Kia Soul

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Kia Soul давно зарекомендувала себе як чудовий міський автомобіль. Цей кросовер має високий рівень надійності та недорогий в обслуговуванні.

4. Honda HR-V

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
У Honda HR-V — просторий інтер'єр і приємна керованість. Ще одним плюсом моделі є низька витрата палива.

3. Ford EcoSport

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Ford EcoSport має безліч переваг. Головними з них є приємна керованість і низька витрата палива.

2. Mitsubishi Outlander Sport

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
На відміну від свого «старшого брата» Mitsubishi Outlander Sport має більш відточену керованість. Також кросовер вирізняється низькою витратою пального.

1. Subaru Crosstrek/XV

Названо найкращі кросовери зі США вартістю до $10 000 (фото)
Subaru Crosstrek так само гарний на бездоріжжі, як і в місті. Це практичний кросовер із багатим оснащенням і повним приводом.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.