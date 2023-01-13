Названо найгірші паролі 2022 року — Finance.ua
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Названо найгірші паролі 2022 року

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Названо найгірші паролі 2022 року
Названо найгірші паролі 2022 року
Про те, наскільки важливо вигадувати якісні паролі, сказано чимало. Але людська лінь, як і раніше, перемагає обережність. Це демонструє статистика від розробників менеджера паролів NordPass, які щорічно публікують топ найпопулярніших комбінацій.
Нагадаємо, що популярний пароль автоматично стає найслабшим, на злам подібних комбінацій за допомогою спеціального софту піде менше 1 секунди і приблизно 10 секунд, якщо в паролі будуть цифри і літери одночасно.
Найпопулярнішим паролем у світі залишається слово password , найчастіше його вибирають користувачі з англомовних країн. З другого краю місці числова комбінація 123456 , але в третьому майже така сама, але трохи довша — 123456789 .
Топ-10 найпопулярніших паролів у світі виглядає так:
Названо найгірші паролі 2022 року
Що цікаво, NordPass розсортували паролі не тільки країнами, але й за статтю. І жінки виявилися трохи креативнішими за чоловіків. Крім стандартних комбінацій, жінки також часто користуються кумедним паролем bigbasket і набагато частіше вибирають як пароль слово guest.
Названо найгірші паролі 2022 року
За матеріалами:
gsminfo
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