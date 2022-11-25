Названо найдорожчі в обслуговуванні моделі марки Nissan — Finance.ua

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Названо найдорожчі в обслуговуванні моделі марки Nissan

Технології&Авто
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Автомобілі японської марки, які обходяться автомобілістові дорожче за інші моделі, назвали фахівці американського порталу HotCars.
Вони підготували рейтинг, до якого увійшли десять моделей марки Nissan. В результаті виявилося, що в цьому списку значиться і представлений у нашій країні кросовер Nissan X-Trail, відомий у США як Rogue.
Його обслуговування обходиться власникам у 610 доларів. Ще у списку значиться Nissan 370Z та Nissan GT-R з показниками 608 та 824 долари на рік.
Серед позашляховиків найдорожчими в обслуговуванні стали Nissan Armada та Pathfinder — 647 та 678 доларів.
Також у ТОП-10 увійшли Nissan Kicks (723 долари), Nissan Murano (588 доларів), Nissan Sentra (558 доларів), Altima (563 долари) та Maxima (608 доларів).
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За матеріалами:
mmr.ua
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