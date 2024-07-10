Названо найбільш популярний автомобіль на світовому ринку — Finance.ua

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Названо найбільш популярний автомобіль на світовому ринку

Технології&Авто
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Названо найбільш популярний автомобіль на світовому ринку
Названо найбільш популярний автомобіль на світовому ринку
Хоча попит на електромобілі дещо знизився, Tesla Model Y залишається світовим лідером серед нових авто: з січня по травень продажі цього електромобіля досягли позначки 467,3 тис одиниць, що майже на 7% більше, ніж у минулому році.
Про це повідомляє Focus2Move.
На другому місці рейтингу опинилась Toyota Corolla, на третьому — Toyota RAV4. Також до п’ятірки потрапили Ford F-Series та Chevrolet Silverado.
ТОП-10 світового рейтингу нових авто:
  • Tesla Model Y — 467 341 одиниця;
  • Toyota Corolla — 452 929;
  • Toyota RAV4 — 414 115;
  • Ford F-Series — 342 205;
  • Chevrolet Silverado — 319 853;
  • Honda CR-V — 300 020;
  • Hyundai Tucson — 245 706;
  • Toyota Camry — 221 567;
  • Kia Sportage — 220 168;
  • Toyota Hilux — 211 780.
Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
УНІАН
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