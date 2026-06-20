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Названо найбезпечніші країни світу: яке місце посіла Україна

Світ
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Ісландію знову визнали найбезпечнішою країною світу
Ісландію знову визнали найбезпечнішою країною світу
Ісландія залишається лідером рейтингу найбезпечніших країн світу, тоді як Україна через повномасштабну війну опинилася вкінці списку.
Про це свідчать дані щорічного дослідження Global Peace Index, підготовленого Інститутом економіки та миру.
Під час складання рейтингу експерти оцінювали 163 країни за трьома критеріями: рівень соціальної безпеки та захищеності, масштаби триваючих внутрішніх та міжнародних конфліктів і ступінь мілітаризації.

Які країни визнали найбезпечнішими

Ісландія очолила рейтинг найбезпечніших країн світу 19-й рік поспіль. Експерти пояснюють це відсутністю регулярної армії, дуже низьким рівнем злочинності та високою суспільною довірою
До першої пʼятірки також увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Словенія та Ірландія.
ТОП-10 найбезпечніших країн світу у 2026 році:
  • Ісландія;
  • Нова Зеландія;
  • Швейцарія;
  • Словенія;
  • Ірландія;
  • Австрія;
  • Португалія;
  • Сінгапур
  • Фінляндія;
  • Японія.

Яке місце посіла Україна

Україна посіла 160-те місце зі 163 країн. Нижче розташувалися лише Судан, ДР Конго та росія, яка опинилася на останньому, 163-му місці.
Остання п’ятірка рейтингу найбезпечніших країн світу
Остання п’ятірка рейтингу найбезпечніших країн світу
Водночас аналітики зазначили, що Україна показала один із найкращих результатів за темпами покращення показників миру порівняно з попереднім роком. Низька позиція країни залишається наслідком війни, яку росія веде проти України вже понад чотири роки.
Автори дослідження зазначають, що глобальна ситуація з безпекою залишається складною. За їхніми оцінками, наразі глобальний мир перебуває на найнижчому рівні з моменту створення рейтингу.
За матеріалами:
Finance.ua
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