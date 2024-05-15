Названо головну причину терміново оновити iPhone до iOS 17.5 — Finance.ua
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Названо головну причину терміново оновити iPhone до iOS 17.5

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Вчора відбувся реліз iOS 17.5 для користувачів сумісних моделей iPhone. Це одне з останніх оновлень у своєму циклі, яке практично не має візуальних змін, але містить дуже корисне нововведення — виявлення крос-платформного відстеження. Ця функція захистить користувачів iPhone від переслідування за допомогою трекерів від сторонніх брендів.
Вперше Apple анонсувала це нововведення у партнерстві з Google ще минулого року. Компанії створили нову «галузеву специфікацію боротьби з небажаним відстеженням» після численних скарг користувачів на стеження за допомогою AirTag та інших пошукових трекерів. До речі, Google реалізувала цю функцію на пристроях під керуванням Android 6.0 та вище.
Тепер крім визначення «небажаних» AirTag, що рухаються разом з вами, система також ідентифікуватиме сторонні мітки, які використовують новий протокол. При виявленні такого девайса ви отримаєте повідомлення: «Виявлено предмет, що рухається разом з вами». Після цього потрібно перейти в Локатор на iPhone, щоб знайти підкинутий трекер, відтворивши на ньому звук.
Apple повідомляє, що багато компаній, включаючи Chipolo, eufy, Jio, Motorola та Pebblebee, вже взяли на себе зобов’язання забезпечити сумісність своїх майбутніх аксесуарів з новим протоколом.
За матеріалами:
itechua
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