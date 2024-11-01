Названо головного покупця російських товарів серед країн ЄС — Finance.ua

Названо головного покупця російських товарів серед країн ЄС
Словаччина у серпні стала головним покупцем російських товарів серед усіх країн Європейського союзу, випливає з даних Євростату. У той же час найбільшим торговим партнером рф залишається Німеччина.
За даними відомства, у вказаний місяць Братислава збільшила закупівлю російської продукції в 2,1 раза — до €320,9 млн. Це дало країні перше місце серед імпортерів країн Євросоюзу. Друге місце посідає Італія (€319,2 млн), далі йде Угорщина (€300,3 млн), випливає зі статистики Євростату.
Продукції більш ніж на 200 мільйонів євро ввезли ще три країни — Австрія, Нідерланди та Іспанія.
Проте в цілому основним торговим партнером країни-агресорки в ЄС залишається ФРН, незважаючи на скорочення торгівлі в серпні на 17% - до €696,3 млн, свідчать дані Євростату. Словаччина ж посідає за цим показником шосте місце, проте за місяць до цього вона була на 13-му, свідчать дані Євростату.
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