Названо 5 мінусів підключення до інтернету через VPN — Finance.ua

Названо 5 мінусів підключення до інтернету через VPN Сьогодні 05:16 — Фондовий ринок

Безліч користувачів інтернету використовує VPN і причини у всіх різні: хтось хоче захистити своє підключення від витоків даних, а хтось за допомогою VPN відвідує заблоковані цензором сайти. VPN, по суті, є посередником між вашим пристроєм і кінцевим сервером.

Розглянемо мінуси використання VPN на смартфоні або комп’ютері.

Швидкість може бути нижчою

У більшості випадків використання VPN (особливо безкоштовних) знижує швидкість підключення до інтернету. Викликано це тим, що іноді трафік йде від вашого пристрою в іншу країну і повертається назад. Або ж сам VPN не може забезпечити високих швидкостей через завантаженість. Так, бувають ситуації, коли використання приватної мережі, навпаки, прискорює. Але це, швидше, виняток — такий сервіс потрібно ретельно підбирати.

З’єднання не завжди безпечне

Ми не можемо бути впевненими на 100%, що сервер-посередник не зберігає наші дані і не використовує їх у своїх цілях. Що діється всередині такої системи, можуть знати лише її розробники. Але якщо ви користуєтеся всесвітньо відомими VPN, то таких проблем не варто побоюватися. А ось використання безкоштовних «ноунейм» VPN може бути навіть небезпечним компрометацією ваших даних. До речі, великі компанії використовують власні приватні мережі для захисту інформації.

VPN може гальмувати смартфон або комп’ютер

Застосунок VPN, який ви встановлюєте на свій пристрій, є доволі складною програмою, що працює з мережевим підключенням і шифрує його (якщо VPN, звісно, нормальний). Такий софт витрачає ресурси — як час центрального процесора, так і місце в оперативній пам’яті. На занадто слабкому ПК або смартфоні такий додаток може помітно гальмувати. А багато нечесних власників подібних сервісів (як правило, безкоштовних) так і зовсім можуть використовувати ваш пристрій для своїх обчислень, наприклад, для майнінгу криптовалют або в ролі проксі-шлюзу для «темних» справ.

VPN не захищає від вірусів

Багато хто помилково вважає, що VPN захищає від вірусів. Але це не так — це абсолютно різні речі. VPN всього лише є мостом між вашим пристроєм і кінцевим сервером. А ось на цьому сервері може бути все що завгодно. Але щоб заразити свій ПК або смартфон вірусом, вам потрібно його завантажити самостійно і запустити. Так просто відвідавши сайт, вірус зловити неможливо. Звідси висновок: через VPN можна завантажити шкідливу утиліту, якщо користувач це зробить самостійно, наприклад, через незнання.

Безкоштовні маловідомі VPN-клієнти можуть містити всередині себе віруси — адже роботу такого сервісу потрібно якось монетизувати.

Хороший VPN — це абонентська плата

За хороший перевірений користувачами VPN потрібно платити. Абонентська плата становить приблизно 10$ на місяць за хороший сервіс, а то й більше, залежно від кількості пристроїв. Про небезпеку безкоштовних VPN ми вже поговорили вище. Тому, щоб користуватися якісним і надійним сервісом, іноді за місяць потрібно заплатити навіть більше, ніж за мобільний або кабельний інтернет.

iTechua За матеріалами:

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