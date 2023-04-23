Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть японці — Finance.ua

Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть японці Сьогодні 02:12 — Фондовий ринок

Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть японці

Ціни на автомобілі зростають і в Японії, тому попит на місцевому ринку прогнозовано зміщується у бік компактних та доступних кросоверів для міста. Які авто можна сміливо рекомендувати до покупки, з’ясував японський портал BestCarWeb.

Під час дослідження було відібрано три моделі, кожній з яких присуджувалися оцінки за комфорт, здібності на бездоріжжя, зручність задніх пасажирів та інші характеристики. На завершальному етапі оцінки підсумовувалися і виводився підсумковий бал.

Наприклад, Toyota Corolla Cross «заробила» 44 бали. За комфорт та якість водіння, потужність та здібності на бездоріжжя їй присудили по 7 балів, а за зручність задніх пасажирів та «економічну ефективність» — по 8.

43 бали набрав Subaru Crosstrek/XV. За «комфорт водіння» він отримав 6 балів, за «якість водіння», потужність двигуна та комфорт задніх пасажирів — по 7, а за «економічну ефективність» та здібності на бездоріжжі — по 8.

Ті ж 43 бали дісталися і найкомпактнішому кросоверу в лінійці Lexus — Lexus UX. У 8 балів з 10-ти оцінили комфорт при керуванні і потужність двигуна. Ще по 7 балів він отримав за «якість водіння», позашляховий потенціал та зручність задніх пасажирів, а економічна ефективність принесла йому 6 балів із 10 можливих.

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