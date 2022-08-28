Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі — Finance.ua

Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі

Теслі, покрівельники та слюсарі — працівники робітничих професій зараз на вагу золота на польському ринку праці. Яких ще фахівців потребують роботодавці в Польщі — розповіли у Personnel Service

У Польщі спостерігається постійна нестача кадрів на робітничі вакансії. Разом з тим, молодь зовсім неохоче йде на таку роботу, бо вважає її непрестижною, неперспективною та низькооплачуваною. Експерти з організації Personnel Service на основі «Барометра професій» назвали ті професії, які найближчими роками переживуть «відродження» в Польщі.

12 професій, які будуть потрібні в Польщі найближчими рокам

тесляр;

муляр;

слюсар;

укладальник тротуарної плитки;

зварювальник;

покрівельник;

електрик;

бетонник;

штукатур;

оператор будівельної техніки;

монтер.

Вже зараз роботодавцям важко знайти таких спеціалістів, бо їх замало. Річ у тому, що люди все рідше обирають робітничі професії і дедалі менше шкіл, де можна здобути відповідну освіту.

Зараз вище згадані фахівці отримують від 3,5 до 5 тисяч злотих чистими, але найближчими роками через дефіцит кадрів на ринку вони отримуватимуть значно більше.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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