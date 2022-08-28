Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі — Finance.ua

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Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі

Особисті фінанси
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Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі
Названо 12 найзатребуваніших професій в Польщі
Теслі, покрівельники та слюсарі — працівники робітничих професій зараз на вагу золота на польському ринку праці. Яких ще фахівців потребують роботодавці в Польщі — розповіли у Personnel Service.
У Польщі спостерігається постійна нестача кадрів на робітничі вакансії. Разом з тим, молодь зовсім неохоче йде на таку роботу, бо вважає її непрестижною, неперспективною та низькооплачуваною. Експерти з організації Personnel Service на основі «Барометра професій» назвали ті професії, які найближчими роками переживуть «відродження» в Польщі.

12 професій, які будуть потрібні в Польщі найближчими рокам

  • тесляр;
  • муляр;
  • слюсар;
  • укладальник тротуарної плитки;
  • зварювальник;
  • покрівельник;
  • електрик;
  • бетонник;
  • штукатур;
  • оператор будівельної техніки;
  • монтер.
Вже зараз роботодавцям важко знайти таких спеціалістів, бо їх замало. Річ у тому, що люди все рідше обирають робітничі професії і дедалі менше шкіл, де можна здобути відповідну освіту.
Зараз вище згадані фахівці отримують від 3,5 до 5 тисяч злотих чистими, але найближчими роками через дефіцит кадрів на ринку вони отримуватимуть значно більше.
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За матеріалами:
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