Названа «найшанованіша» компанія у світі: рейтинг — Finance.ua

Названа «найшанованіша» компанія у світі: рейтинг Вчора 18:39 — Світ

Названа «найшанованіша» компанія у світі: рейтинг

Виробник iPhone знову очолив щорічний рейтинг з корпоративної репутації — також до трійки лідерів потрапили Microsoft і Amazon.

Щороку бізнес-журнал Fortune складає рейтинг «найшанованіших» компаній світу із доходом в понад $10 млрд — до повного переліку входять 1500 компаній (1000 з США, і 500 — за межами штатів).

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Далі список звузили до 50 за результатами оцінювання близько 4 тисяч керівників, директорів і аналітиків — у таких категоріях, як інвестиційна вартість, якість управління, соціальна відповідальність і т.д.

Рейтинг

Зрештою чарти знову очолила Apple (17-й поспіль рік) із найбільшою кількістю балів за соціальну відповідальність, фінансову стійкість, інновації та глобальну конкурентоспроможність.

За технологічним гігантом із Купертіно слідують Microsoft і Amazon — перша піднялась на друге місце цього року з першою позицією в індустрії комп’ютерного програмного забезпечення, тоді як Amazon опустилась на одну сходинку, але все ще показала лідерські результати в інтернет-послугах і роздрібній торгівлі.

Тим часом материнська компанія Google, Alphabet, зайняла 7-е місце, піднявшись на дві сходинки з місця в минулорічному списку, а улюблениця галузі ШІ Nvidia показала найкращий результат у своїй історії, увійшовши у десятку лідерів.

Виробник COVID-вакцин Moderna взагалі вперше потрапив до рейтингу «усіх зірок», посівши одразу 37 місце.

Примітно, що попри те, що Apple займає перше місце, оцінка у 8,19 бала була нижчою, ніж минулорічні 8,65, зазначає GSMarena

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