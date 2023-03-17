Назвали найпотужніші смартфони у світі — Finance.ua

Назвали найпотужніші смартфони у світі Сьогодні 22:39 — Особисті фінанси

Список найпродуктивніших смартфонів на глобальному ринку Android був опублікований на офіційному сайті AnTuTu, пише enovosty

Геймерський Red Magic 8 Pro+ від Nubia з чипом Snapdragon 8 Gen 2 став найпотужнішим серед флагманів, зайнявши перше місце.

Друге та третє місця посіли vivo X90 Pro+ та iQOO 11 з таким самим процесором. Загалом, чип Snapdragon 8 Gen 2 був встановлений у сім із десяти топ-пристроїв.

Серед субфлагманів лідером став iQOO Neo7 з чипом Dimensity 8200. На другому та третьому місці розташувалися Xiaomi 12T та realme GT Neo3, які також працюють на базі Dimensity 8100-Ultra.

Щодо середньобюджетних пристроїв, то перше місце зайняв Nothing Phone 1, друге — realme GT Master, а третє — Poco X5 Pro. Усі вони оснащені процесорами з серії Snapdragon 7. Повний список найпродуктивніших смартфонів можна знайти на офіційному сайті бенчмарку AnTuTu.

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