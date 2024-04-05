Назвали найкращі сервіси для приймання платежів офлайн — Finance.ua

Назвали найкращі сервіси для приймання платежів офлайн Сьогодні 08:44 — Фінтех і Картки

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкраще технологічне рішення для приймання платежів в офлайн

Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкраще технологічне рішення для приймання платежів в офлайн».

У ній винагороду отримали фінансові продукти та компанії, що впроваджують інноваційні технологічні рішення для зручного та безпечного приймання платежів в офлайн-режимі.

EasyPay. Найкращим за напрямком став

вартість підключення: 0 грн;

час підключення до послуги: 1 доба;

розмір комісії по Україні: від 0,5% до 2% залежно від прогнозованого обігу коштів;

періодичність виплат: на наступний банківський день після оплати;

бізнесу не потрібно купувати чи брати в оренду термінал для його використання як платіжного методу;

вартість користування POS-терміналом: користування ПТКС безкоштовне. Всі операційні витрати несе компанія EasyPay;

служба підтримки 24/7.

city24 (ТОВ «Свіфт Гарант»), що має найбільшу термінальну мережу в Україні - понад 20 тис. терміналів. Їх термінали встановлено в більш ніж 2 тис. населених пунктах — зокрема у селах, смт та маленьких містах. «Срібло» присудили сервісу(ТОВ «Свіфт Гарант»), що має найбільшу термінальну мережу в Україні - понад 20 тис. терміналів. Їх термінали встановлено в більш ніж 2 тис. населених пунктах — зокрема у селах, смт та маленьких містах.

додаток «Термінал» від ПриватБанку. Тут бізнес може приймати оплату без POS-терміналів, маючи лише iPhone. Бронзову відзнаку отримавТут бізнес може приймати оплату без POS-терміналів, маючи лише iPhone.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.