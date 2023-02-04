Назвали 5 найнадійніших «автоматів»: в яких машинах їх знайти — Finance.ua
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Назвали 5 найнадійніших «автоматів»: в яких машинах їх знайти

Технології&Авто
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Серед автоматичних коробок перемикання передач є кілька дуже надійних агрегатів, ресурс яких становить сотні тисяч кілометрів. Річ у тім, що будь-який агрегат може вийти з ладу, але «автомати» зі списку вже давно добре себе зарекомендували, зазначають автомобільні експерти.
Такі агрегати є як на старих автомобілях, так і на нових моделях, і не випадково, що вони є основним вибором деяких провідних автовиробників, пише sud.ua.
Фахівці непохитні в тому, що при регулярному і, перш за все, належному обслуговуванні п’ять перерахованих нижче трансмісій мають величезний ресурс, а в деяких моделях вони можуть пережити навіть сам автомобіль.
Volkswagen 09M
Зустрічається на повнопривідних автомобілях концерну VAG. Це, по суті, допрацьована коробка 09G, яка може працювати в парі з двигунами об’ємом 3,5 літра. Якщо вдаватися до деталей, то її розробила для німецького концерну компанія Aisin, а аналогом коробки можна вважати автомат TF-62SN.
Заявлений ресурс становить 200 тисяч кілометрів, але автомат може пройти і 400 тисяч, якщо машина не завсідник міських пробок, а її господар — не вуличний гонщик. Виною тому теплообмінник, що забивається, який краще замінити на зовнішній радіатор.
Jatco JF613E
Ця 6-ступінчаста коробка має багато імен: RE6F01A, F6AJA/W6AJA, AJO — різні бренди називали її по-різному. Випускається вона з 2006 року, і знайти її можна в Nissan X-Trail, Renault Koleos, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano та Pathfinder.
Ця коробка теж не любить пробки та різкі старти від світлофорів, що може завадити їй чесно відпрацювати 250 тисяч кілометрів.
Aisin TB-50LS
Цю 5-ступінчасту коробку в Toyota називають A750F, а у Mitsubishi — 5AWF. Розробка стара та вперше з’явилася на автомобілях у 2003 році. Її найчастіше ставили у парі з моторами V6. Це і Mitsubishi Pajero з L200, Toyota Land Cruiser, Hilux і Fortuner, а також Suzuki Grand Vitara.
Вірити заяві, що в цьому автоматі не потрібно міняти олію, не варто. Потрібно, адже тоді коробка прослужить понад 500 тисяч кілометрів.
Aisin TF-80SC/81SC
Цю коробку ставили на Opel (Astra, Insignia, Zafira), а також на автомобілі Volvo XC60 і XC90, Land Rover Freelander і Evoque, Mazda CX-7.
Слабке місце коробки — система охолодження. Відпрацювати належний ресурс допомагає часта заміна олії і, по можливості, їзда без пробок у спекотні літні місяці.
A6MF1/A6LF1
Ці 6-ступінчасті коробки з’явилися у 2009 році і встановлюються на автомобілі брендів Hyundai та Kia, що оснащуються 2-літровими двигунами. Це, наприклад, Creta, ix35, Tucson, Soul, Sportage. Але краще віддати перевагу версіям, випущеним починаючи з кінця 2011 року: тоді були виправлені «дитячі хвороби» коробки.
За фактом ці автомати можуть проходити до 300 і більше тисяч кілометрів. Їх продовження, 8-ступінчасті A8LR1/A8TR1, увібрали в себе все найкраще і повинні бути не менш надійними.
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