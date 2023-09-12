НАЗК закликало Зеленського ветувати закон про видалення даних з реєстру корупціонерів — Finance.ua

НАЗК закликало Зеленського ветувати закон про видалення даних з реєстру корупціонерів Сьогодні 17:35

НАЗК закликало Зеленського ветувати закон про видалення даних з реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує вето президента щодо закону про відновлення декларування (№ 9534), але закликає голову держави ветувати ще один ухвалений Верховною Радою того ж дня закон, який дозволяє приховати дані з реєстру корупціонерів.

Йдеться про закон «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№ 9587-д), повідомляє пресслужба Нацагентства.

«НАЗК пропонує не вносити зміни до ст. 59 закону „Про запобігання корупції“. Ці зміни приховують дані Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, від суспільства», — зазначається у повідомленні.

Зокрема, ухвалений Верховною Радою закон дозволить видалити з реєстру корупціонерів відомості про понад 10 000 осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів.

«Це дозволить таким особам брати участь в закупівлях, що загрожує доброчесності відновлення України та забезпечення потреб ЗСУ, а також потрапляти на державні посади і посади суддів», — пояснили у НАЗК.

Тексти обох законів, підписаних головою Верховної Ради, з’явилися на сайті парламенту вранці 12 вересня. Президент одразу ж оприлюднив свою заяву щодо вето на законопроєкт № 9534, який відкладає відкриття реєстру декларацій ще на рік.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ветував закон № 9534 про відновлення декларування;

Верховна Рада 5 вересня підтримала в цілому законопроєкт № 9534, який відновлює обов’язкове декларування державних службовців та інших публічних осіб за останні три роки, але закриває реєстр декларацій ще на рік.



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