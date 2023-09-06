НАЗК проситиме Зеленського ветувати законопроект щодо несвоєчасного подання декларацій — Finance.ua

НАЗК проситиме Зеленського ветувати законопроект щодо несвоєчасного подання декларацій Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Національне агентство з питань запобігання корупції звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект № 9587-Д про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій

«Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та на європейське майбутнє України», — пояснили в агентстві.

Зазначається, що таке рішення у НАЗК ухвалили через те, що у цьому законопроекті є норма, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

«Законотворці підтримали й зміни, якими буде приховано дані згаданого Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов’язаних з корупцією та корупційних правопорушень», — наголошують в антикорупційному відомстві.

УНІАН За матеріалами:

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