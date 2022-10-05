НАЗК ідентифікувало 379 осіб і 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії — Finance.ua

НАЗК ідентифікувало 379 осіб і 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії Вчора 13:33

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало 379 осіб та 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії, серед них — керівництво компаній ПАТ «Камаз» та АТ «Концерн «Калашников».

Як повідомляє НАЗК у телеграм-каналі, агентство опрацювало дані про накладені у Великій Британії санкції на компанії та виявило, що на деяких їхніх керівників і власників не накладено санкції. 379 керівників, власників або засновників таких компаній НАЗК запропонувало також внести до санкційних списків ЄС.

Серед них керівництво великих промислових підприємств, зокрема компаній військово-промислового комплексу:

— компанії «Авангард», що виробляє транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, зокрема на гендиректора;

— компанії «Кронштадт», що здійснює повний цикл виробництва безпілотників «Оріон»;

— компанії «Камаз» — найбільшого російського виробника вантажівок і постачальника бронетехніки для російської армії;

— концерну повітряно-космічної оборони «Алмаз — Антей» та концерну «Калашников», що виробляють зброю та боєприпаси;

Крім того, до списку внесли керівництво банків, зокрема Альфа-банк у, Сбербанку, Совкомбанку та керівництво стратегічно важливих підприємств РФ — «Російські залізниці», алмазодобувної компанії «Алроса», «Аерофлот» та інших.

Також НАЗК рекомендує внести до списків санкцій Великої Британії компанії «Газпром нафта», «Роснафтогаз», «Новатек» та підприємства, що належать близькому до Володимира Путіна Юрію Ковальчуку, олігархам Олексію Мордашову, Алішеру Усманову, Роману Абрамовичу, а також іншим особам, до яких застосовано санкції Великої Британії.

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