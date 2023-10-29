Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво — Finance.ua
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Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво

Технології&Авто
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Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво
Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво
У вівторок, 24 жовтня, наземний робот-камікадзе Ratel S, створений українськими розробниками Brave1, успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що Ratel S — це наземний робот від українських розробників. Сили оборони України використовуватимуть його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.
Як зазначив голова Мінцифри, завдяки новій технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.
Максимальна швидкість дрона сягає 24 км/год, а дальність використання — 6 кілометрів. Розробка може працювати до 2 годин без підзарядки.
«Ratel S успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво», — наголосив Федоров.
За матеріалами:
Espreso.tv
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