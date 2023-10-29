Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво — Finance.ua

Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво 29.10.2023, 01:34 — Технології&Авто

Наземний робот-камікадзе Ratel S від українських розробників запустили в серійне виробництво

У вівторок, 24 жовтня, наземний робот-камікадзе Ratel S, створений українськими розробниками Brave1, успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що Ratel S — це наземний робот від українських розробників. Сили оборони України використовуватимуть його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Як зазначив голова Мінцифри, завдяки новій технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Максимальна швидкість дрона сягає 24 км/год, а дальність використання — 6 кілометрів. Розробка може працювати до 2 годин без підзарядки.

«Ratel S успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво», — наголосив Федоров.

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