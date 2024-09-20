Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення — Finance.ua

Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення

Xiaomi теж хоче бути в тренді новітніх формфакторів смартфонів. Компанія запатентувала власний смартфон з трьох частин, завдяки чому з’явилися його перші зображення.

Наступним вслід за Huawei Mate XT, який став першим потрійним телефоном, може вийти саме смартфон Xiaomi. Заявка на патент демонструє можливий дизайн апарату Xiaomi, що складається утричі. Втім, зображення здаються радше попередніми, ніж рендерами готового пристрою.

Заявка Xiaomi в Національному управлінні інтелектуальної власності Китаю (CNIPA) від 3 вересня показала дизайн, схожий на смартфон головного конкурента. Xiaomi має ту ж базову конструкцію, що й Huawei Mate XT, за якої єдиний дисплей, що згинається, можна використовувати у трьох різних розмірах.

Трискладаний смартфон Xiaomi також може отримати горизонтальну панель камер у верхній частині, що робить його дещо схожим зі смартфонами Google Pixel. Минулого місяця досить надійне джерело у соціальній мережі Weibo теж повідомляло, що Xiaomi готує подібний пристрій.

Однак точно невідомо, чи справді Xiaomi має намір випустити смартфон. Деякі концепти компанії, які мали патенти та навіть фізичну реалізацію для демонстрацій, проте не стали реальними телефонами. На відміну від Huawei, смартфон Xiaomi може вийти на міжнародному ринку. Наразі найближчим релізом компанії у світі стане Xiaomi 14T, який має вийти 26 вересня.

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