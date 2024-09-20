Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення

Технології&Авто
1
Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення
Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення
Xiaomi теж хоче бути в тренді новітніх формфакторів смартфонів. Компанія запатентувала власний смартфон з трьох частин, завдяки чому з’явилися його перші зображення.
Наступним вслід за Huawei Mate XT, який став першим потрійним телефоном, може вийти саме смартфон Xiaomi. Заявка на патент демонструє можливий дизайн апарату Xiaomi, що складається утричі. Втім, зображення здаються радше попередніми, ніж рендерами готового пристрою.
Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення
Заявка Xiaomi в Національному управлінні інтелектуальної власності Китаю (CNIPA) від 3 вересня показала дизайн, схожий на смартфон головного конкурента. Xiaomi має ту ж базову конструкцію, що й Huawei Mate XT, за якої єдиний дисплей, що згинається, можна використовувати у трьох різних розмірах.
Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення
Трискладаний смартфон Xiaomi також може отримати горизонтальну панель камер у верхній частині, що робить його дещо схожим зі смартфонами Google Pixel. Минулого місяця досить надійне джерело у соціальній мережі Weibo теж повідомляло, що Xiaomi готує подібний пристрій.
Наздогнати Huawei: Xiaomi теж хоче потрійний смартфон, перші зображення
Однак точно невідомо, чи справді Xiaomi має намір випустити смартфон. Деякі концепти компанії, які мали патенти та навіть фізичну реалізацію для демонстрацій, проте не стали реальними телефонами. На відміну від Huawei, смартфон Xiaomi може вийти на міжнародному ринку. Наразі найближчим релізом компанії у світі стане Xiaomi 14T, який має вийти 26 вересня.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.