Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила 88% своєї пікової вартості — Finance.ua

Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила 88% своєї пікової вартості 06.07.2023, 01:23 — Технології&Авто

Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила 88% своєї пікової вартості

Найвідоміша у світі NFT-колекція зі «знудженими мавпами» Bored Ape Yacht Club (BAYC) також постраждала через складнощі на крипторинку. Колекція із 10 000 унікальних картинок із мавпами була популярна серед знаменитостей, її NFT продавалися за мільйони доларів, але зараз вони сильно просіли в ціні. Про це пише одразу кілька профільних медіа.

За даними Bloomberg на початок червня 2023 року, попри те, що NFT якийсь час були «променем світла» порівняно із іншими криптоактивами, ціна колекції BAYC просіла разом із крипторинком.

Більш свіжі дані від CoinDesk (на 3 липня 2023 року) свідчать про те, що floor price (тобто ціна на найдешевший актив) колекції від Yuga Labs впала до 27,4 ETH або ж до $52 000−53 000. Останній раз, коли ціна на BAYC спускалась нижче за 30 ETH, був у жовтні 2021 року, напередодні різкого злету цін на NFT. Для прикладу, у квітні 2022 року той самий показник сягав 152 ETH або ж $429 000, за даними Decrypt.

«Bored Ape Yacht Club зазнали спадання у середній ціні на свої NFT, відображаючи більш широке явище охолодження NFT-ринку та тривалу криптозиму, яка вплинула на ціну Ethereum, на якому працює більшість таких колекцій», — пише видання.

Інші відомі NFT-колекції, наприклад, MoonBirds, Azuki та Doodles, також втрачають у вартості.

Стрімке зростання, а потім падіння цін на BAYC за останні роки можна побачити на графіку на OpenOcean, там само можна і слідкувати за останніми транзакціями по цій колекції:

Ця колекція була популярною серед знаменитостей. Один із найвідоміших покупців — американський виконавець Джастін Бібер — у січні 2022 року купив NFT із цієї колекції за $1,3 млн, і вже в лютому того року його покупка коштувала $70 000. На піку цей ринок приносив інвесторам нечувані відсотки: наприклад, 2021 року фотограф Джон Кноф купив одну із мавп за $320, а за півроку продав її за $1,4 млн. Зараз, звісно, вони вже не такі інвест-привабливі.

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На піку популярності NFT багато лідерів думок сумнівалися у цьому ринку, дехто називав його черговою цифровою «бульбашкою». Серед критиків NFT був співзасновник Microsoft Білл Гейтс, який зауважував: «Очевидно, що дорогі цифрові зображення мавп значно покращать світ».

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