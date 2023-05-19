Найстарішу Біблію на івриті продано на аукціоні за $38,1 млн — Finance.ua

Найстарішу Біблію на івриті продано на аукціоні за $38,1 млн Сьогодні 18:39 — Світ

Найстарішу Біблію на івриті продано на аукціоні за $38,1 млн

Найстаріша Біблія на івриті Codex Sassoon, датована кінцем IX — початком X століття н. е., була продана на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за $38,1 млн.

Про це аукціонний будинок повідомив на своїй сторінці у Twitter. Власником рукопису стала організація «ANU — Музей єврейського народу», що розташована в Тель-Авіві.

Codex Sassoon — це рання і найбільш повна єврейська Біблія з коли-небудь виявлених. Вона містить усі 24 книги єврейської Біблії (Танах), за винятком деяких сторінок з Книги Буття. Вважається, що реліквія була створена в Ізраїлі чи Сирії та налічує 396 пергаментних сторінок. Біблію названо на ім'я одного зі своїх попередніх власників — колекціонера Девіда Соломона Сассуна.

Експерти зазначають, що незважаючи на невеликі потертості, текст Біблії залишається розбірливим. Для створення Codex Sassoon було використано близько 400 пергаментних аркушів та шкіра понад 100 тварин.

Codex Sassoon вважався загубленим понад шість століть після руйнування синагоги на північному сході Сирії, де він зберігався. Знайти реліквію вдалося 1929 року, після чого її купив колекціонер Девід Соломон Сассун. Востаннє Codex Sassoon продавалася на аукціоні в 1989 році за $3,19 млн (близько $8 млн за поточним курсом). З 1989 року власником Біблії був швейцарський фінансист та колекціонер Жакі Сафра.

Довгий час найдорожчою книгою або історичним документом, проданим на аукціоні, вважався Кодекс Лестера — зошит наукових записів, зроблених Леонардо да Вінчі в 1504—1510 роках. 1994 року її придбав співзасновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс за $30,8 млн (за поточним курсом). Однак у листопаді 2021 року було встановлено новий рекорд. Американський інвестор Кеннет Гріффін викупив перше видання Конституції США за $43,2 млн.

borgexpert За матеріалами:

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