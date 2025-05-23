Американські бренди зіштовхнулись з іміджевими проблемами через Трампа — Finance.ua
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Американські бренди зіштовхнулись з іміджевими проблемами через Трампа

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Американські бренди зіштовхнулись з іміджевими проблемами через Трампа
Американські бренди зіштовхнулись з іміджевими проблемами через Трампа
Ще недавно американське походження товару було гарантією успіху. Coca-Cola, Apple, Levi’s, McDonald’s — ці бренди уособлювали стиль життя, який хотіли наслідувати в усьому світі. Але сьогодні на міжнародних ринках дедалі більше споживачів демонстративно відвертаються від Made in USA.
Причина — політика, імідж і втома від американського домінування, пише The Economist.
У Данії зростає бойкот Coca-Cola: місцеві споживачі дедалі частіше обирають альтернативи, зокрема локальний бренд Jolly Cola. У Канаді 61% опитаних заявили, що відмовляються від американських товарів. У відповідь деякі провінції навіть прибрали з полиць імпортний алкоголь зі США. А в Німеччині продажі Tesla за рік впали на понад 40%. І це лише початок тенденції.

Імідж США погіршився

Свіже дослідження міжнародної організації Alliance of Democracies показало, що імідж США в світі помітно погіршився. У 100 країнах понад 100 тисяч респондентів дали Америці в середньому гірші оцінки, ніж навіть Китаю. П’ятивідсотковий «мінус» між прихильниками та критиками — найгірший показник за останні роки.
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Основна причина — політика Дональда Трампа, його торгові війни, провокативні заяви та спроби «розширити кордони», зокрема через скандальну ідею купівлі Гренландії. Це викликає не лише дипломатичну критику, а й реальну споживчу відповідь.

Бойкот американського

У Данії найбільший ритейлер почав спеціально маркувати європейські бренди, аби спростити відмову від американських товарів. У Канаді Kraft Heinz змушений акцентувати, що їхня продукція виготовляється з локальних інгредієнтів.
У європейському контексті тренд ще очевидніший. Так, за даними ЄЦБ, у разі торгової ескалації між США та ЄС більшість респондентів (медіанна оцінка — 80 зі 100) готові змінити американські товари на європейські не через вартість, а з принципових міркувань.

Хто зазнає найбільших втрат

Американський бізнес, який щороку заробляє понад 8 трильйонів доларів на зовнішніх ринках, усе чіткіше розуміє, що лояльність споживача більше не гарантує прапор на пакуванні. Найбільше страждають бренди зі сфер харчування, автомобілебудування й технологій. Водночас фармацевтичні компанії, логістика та готельно-ресторанна сфера наразі залишаються поза основною хвилею відторгнення.
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Втім, якщо тенденція збережеться, навіть гігантам на кшталт Google чи Meta доведеться адаптуватися до нової реальності. Там, де раніше працював американський імідж, тепер працює репутація — і бажано локальна.
За матеріалами:
Телеканал 24
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