Найшвидший у світі будинок на колесах виставлено на продаж (фото) — Finance.ua

Найшвидший у світі будинок на колесах виставлено на продаж (фото) Сьогодні 17:33 — Технології&Авто

Будинки на колесах, як правило — не швидкі транспортні засоби. Їхні розміри, вага та призначення не роблять акценту на високу швидкість та динаміку.

Якщо ви з тих людей, яким потрібен швидкий кемпер, то це така можливість, оскільки найшвидший автофургон класу А на солончаку Бонневіль продається в Енглвуді, штат Колорадо. Рекордна швидкість цього будинку на колесах GMC 1977 року становить майже 200 кілометрів на годину. Ціна питання — 95 тисяч доларів.

Щоб досягти такої високої швидкості, будинок на колесах оснащений двигуном Chevrolet V8 об’ємом 502 кубічних дюйма (8,23 літра) з уприскуванням палива та азоту. Ця установка виробляє 700 кінських сил. Потужність передається через автоматичну трансмісію Turbo-Hydramatic 425 на диференціал обмеженого тертя.

Автофургон може пересуватись дорогами загального користування. Однак оригінальна кухня, ванна кімната, ліжко та інші зручності зникли, щоб зменшити вагу, щоб отримати вищу максимальну швидкість. Однак там є пасажирське сидіння, каркас безпеки та паливний елемент. Індивідуальна кабіна містить алюмінієві панелі приладів і спеціальне налаштування приладів із реєстратором даних. Система камер забезпечує огляд автомобіля збоку та ззаду.

Модифікований зовнішній вигляд має чорну, білу та золотисту кольорову схему з великими наклейками на вікнах. Для пробігів на максимальній швидкості власник може встановити передній спліттер і бічні пороги, щоб покращити аеродинаміку автомобіля.

Цей будинок на колесах встановив рекорд швидкості в серпні 2016 року. Під час пробігу в одну сторону він зумів розігнатися 122,156 миль на годину, йдеться на сайті проекту. Однак середня швидкість у двох напрямках — це та швидкість, яка записана в книги рекордів.

За словами продавця, цей автофургон з’явився в таких виданнях, як Autoweek, Popular Mechanics, Hot Rod, Auto Bild Germany тощо.

Ці будинки на колесах GMC сьогодні можна колекціонувати, і цей унікальний. Теоретично, покупець, який не піклується про встановлення рекордів швидкості, може повторно встановити такі функції, як ванна кімната та кухня, назад у цю установку. З цим великим V8 все ще буде багато продуктивності, але з додаванням покращеної зручності використання.

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