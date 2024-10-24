Найпотужніший у світі біоелектричний генератор: використовує 80% тіла для вироблення енергії — Finance.ua

Найпотужніший у світі біоелектричний генератор: використовує 80% тіла для вироблення енергії Сьогодні 04:57 — Світ

Дослідники виявили, що ці живі істоти не просто здатні «запалити» різдвяну ялинку, а й також мають вельми дивну анатомію.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, інші процвітають досі, а треті не перестають дивувати науковців. Наприклад, електричні вугри, здатні виробляти стільки енергії, щоб «запалити» різдвяну ялинку, пише IFLScience

Але тепер вчені вважають, що електричні вугри насправді куди більш дивні, ніж ми вважали, особливо, якщо поглянути на їхню анатомію. Загалом існує три види електричних вугрів, які складають рід Electrophorus:

електричний вугор (Electrophorus electricus);

електричний вугор Варі (Electrophorus varii);

електричний вугор Вольта (Electrophorus voltai).

Відомо, що електричні вугри Вольта, що мешкають у річках Південної Америки, таких як Амазонка й Ориноко, а також у їхніх притоках, є найпотужнішими у світі біоелектричними генераторами, здатними виробляти від 480 до 960 вольтів залежно від виду.

Цікаво, що три вугри цього роду насправді є рибами-ножами й зовсім не є справжніми вуграми — по суті, вони ближче до сомів і коропів. Риби-ножі значно відрізняються від справжніх вугрів: вони повністю позбавлені луски, здатні дихати повітрям навіть за наявності крихітних зябер, які використовують лише для видалення вуглекислого газу, при цьому повітря вони споживають за допомогою ротів, вдихаючи на поверхні.

Електричні вугри можуть досягати в довжину до 2,4 метра, а їхня вага може сягати 22 кг. Раніше вчені також виявили, що вугри Вольта здатні генерувати неймовірні 860 вольтів, а значить цілком здатні завдати істотної шкоди.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.