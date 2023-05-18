Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото) — Finance.ua
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Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)

Технології&Авто
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Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)
Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)
В Індії розпочалося виробництво подовженого Suzuki Jimny. Компактний рамний позашляховик надходить у продаж із червня. Про це повідомляє сайт Autocar.
Новий Suzuki Jimny у п’ятидверному виконанні випускатимуть в Індії як для місцевого ринку, так і експорту. Щороку там збиратимуть приблизно по 100 000 авто, що чимало для нішевої моделі.
Річ у тім, що попит на позашляховик перевершив очікування — він зібрав 25 000 замовлень ще до початку виробництва. Тепер заявки на модель почали приймати в Австралії, а на черзі - Японія та ще низка країн.
Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)
П’ятидверний Suzuki Jimny 2023 подовжено на 340 мм у порівнянні зі стандартною моделлю, тобто він залишається компактним і за розмірами можна порівняти з хетчбеками В-класу.
Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)
Габарити Suzuki Jimny 5 door:
  • довжина — 3985 мм;
  • ширина — 1645 мм;
  • висота — 1720 мм;
  • колісна база — 2590 мм.
Новий Suzuki Jimny став просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс з 85 до 208 л. Топові версії отримали 9,0-дюймовий тачскрін.
Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)
Подовжений позашляховик зберіг 1,5-літровий 105-сильний двигун. Не виключено, що для Європи буде створено гібрид Suzuki Jimny.
Автомобіль комплектується 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.
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