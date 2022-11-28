Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером

Технології&Авто
0
Nissan Leaf нової генерації стане купе-кросовером з яскравим динамічним дизайном. Запас ходу електромобіля суттєво збільшиться.
Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером
Новий Nissan Leaf третього покоління з’явиться у 2024 році й перетвориться на кросовер. Про це під час автошоу у Лос-Анджелесі повідомив один із топменеджерів японської корпорації журналістам сайту Motor.es.
Представник компанії, який побажав залишитись невідомим, повідомив, що новий Nissan Leaf кардинально зміниться. На зміну хетчбека С-класу прийде кросовер.
Таке рішення обумовлено зростанням популярності невеликих міських кросоверів та падінням попиту на традиційні хетчбеки. Раніше циркулювала інформація, що Nissan Leaf можуть навіть зняти з виробництва, проте її спростували. Модель вирішили залишити, але у зміненому вигляді.
Перші офіційні тизери Nissan Leaf 2025 були опубліковані в інтернеті. Електрокар вийшов стрімким на вигляд — у нього похилий аркоподібний дах і висока віконна лінія.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.