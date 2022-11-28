Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером — Finance.ua

Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером
Nissan Leaf нової генерації стане купе-кросовером з яскравим динамічним дизайном. Запас ходу електромобіля суттєво збільшиться.
Новий Nissan Leaf третього покоління з’явиться у 2024 році й перетвориться на кросовер. Про це під час автошоу у Лос-Анджелесі повідомив один із топменеджерів японської корпорації журналістам сайту Motor.es.
Представник компанії, який побажав залишитись невідомим, повідомив, що новий Nissan Leaf кардинально зміниться. На зміну хетчбека С-класу прийде кросовер.
Таке рішення обумовлено зростанням популярності невеликих міських кросоверів та падінням попиту на традиційні хетчбеки. Раніше циркулювала інформація, що Nissan Leaf можуть навіть зняти з виробництва, проте її спростували. Модель вирішили залишити, але у зміненому вигляді.
Перші офіційні тизери Nissan Leaf 2025 були опубліковані в інтернеті. Електрокар вийшов стрімким на вигляд — у нього похилий аркоподібний дах і висока віконна лінія.
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