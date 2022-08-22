Найпопулярніші нові фургони в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Найпопулярніші нові фургони в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
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Хоч кількість нових LCV, зареєстрованих протягом січня-червня 2022 року, значно менша за продажі вживаних авто, в цьому сегменту ринку також можна сформувати рейтинг за популярністю.
Так, лідером продажів залишився, як і минулого року, Renault із часткою 34,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу. На другому місці опинився Fiat (18,7%), а не третьому — Peugeot (8,1%). Замикають ТОП-5 брендів нових LCV Citroen (6,2%) і Ford (5,4%).
Щодо моделей, то найбільше українці купували компактний мінівен Renault Express (191 шт.), Renault Master (95 шт.) і Fiat Doblo (90 шт.). За ними розмістилися Peugeot Partner (54 шт.) і Mercedes-Benz Sprinter (36 шт.).
Найпопулярніші нові фургони в Україні (інфографіка)
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За матеріалами:
MMR
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