Найпопулярніші нові фургони в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші нові фургони в Україні (інфографіка) Вчора 20:04 — Технології&Авто

Хоч кількість нових LCV, зареєстрованих протягом січня-червня 2022 року, значно менша за продажі вживаних авто, в цьому сегменту ринку також можна сформувати рейтинг за популярністю.

Так, лідером продажів залишився, як і минулого року, Renault із часткою 34,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу. На другому місці опинився Fiat (18,7%), а не третьому — Peugeot (8,1%). Замикають ТОП-5 брендів нових LCV Citroen (6,2%) і Ford (5,4%).

Щодо моделей, то найбільше українці купували компактний мінівен Renault Express (191 шт.), Renault Master (95 шт.) і Fiat Doblo (90 шт.). За ними розмістилися Peugeot Partner (54 шт.) і Mercedes-Benz Sprinter (36 шт.).

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MMR За матеріалами:

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