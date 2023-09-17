Найпопулярніші легкові авто у приватному та корпоративному секторах авторинку України — Finance.ua

Найпопулярніші легкові авто у приватному та корпоративному секторах авторинку України
У серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,9 тис. автівок придбали юридичні особи. Про це свідчать дані Укравтопрому.
Порівняно із серпнем 2022 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 82%, а у корпоративному — у два з половиною рази.
Купуючи нові легкові автомобілі у серпні приватні покупці віддавали перевагу таким моделям, як:
- Volkswagen ID.4 (251 од.);
- Toyota RAV-4 (239 од.);
- Renault Duster (170 од.);
- Mazda CX5 (117 од.);
- Hyundai Tucson (116 од.).
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster (303 од.);
- Toyota Corolla (159 од.);
- Toyota RAV-4 (68 од.);
- Toyota Land Cruiser Prado (67 од.);
- Skoda Fabia (63 од.).
Як повідомлялось, найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. У серпні вони охопили майже половину продажів нових легковиків.
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