Найпопулярніші легкові авто у приватному та корпоративному секторах авторинку України — Finance.ua

Найпопулярніші легкові авто у приватному та корпоративному секторах авторинку України Сьогодні 20:22 — Технології&Авто

У серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,9 тис. автівок придбали юридичні особи. Про це свідчать дані Укравтопрому.

Порівняно із серпнем 2022 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 82%, а у корпоративному — у два з половиною рази.

Купуючи нові легкові автомобілі у серпні приватні покупці віддавали перевагу таким моделям, як:

Volkswagen ID.4 (251 од.); Toyota RAV-4 (239 од.); Renault Duster (170 од.); Mazda CX5 (117 од.); Hyundai Tucson (116 од.).

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster (303 од.); Toyota Corolla (159 од.); Toyota RAV-4 (68 од.); Toyota Land Cruiser Prado (67 од.); Skoda Fabia (63 од.).

Як повідомлялось, найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. У серпні вони охопили майже половину продажів нових легковиків.

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MMR За матеріалами:

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