Найпопулярніші електромобілі січня в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Найпопулярніші електромобілі січня в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
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Найпопулярніші електромобілі січня в Україні (інфографіка)
Найпопулярніші електромобілі січня в Україні (інфографіка)
Як повідомляє Укравтопром, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.
Основна кількість зареєстрованих за місяць електромобілів поставили легкові авто — 3499 шт. (нових — 646 штук, уживаних — 2853).
Найпопулярніші електромобілі січня в Україні (інфографіка)
Серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.
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Нагадаємо, в Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.
Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу. Часто водії помилково вважають, що мають право керувати певним видом транспорту, спираючись лише на власні навички. Наприклад, власники категорії «А» можуть думати, що їм дозволено їздити на мопедах, а з категорією «С» — на будь-яких вантажівках, хоча це не завжди відповідає правилам.
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Автоцивілка (ОСЦПВ)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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