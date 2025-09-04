Найнижчий рівень за 30 років: найбільша економіка Європи скотилася за ключовим показником
Хімічні заводи Німеччини працюють на найнижчому рівні за останні 30 років — лише на 72% потужності, що свідчить про поглиблення кризових тенденцій у ключовій галузі та економіці найбільшої економіки Європи.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що востаннє настільки низький рівень використання потужностей був у 1991 році, коли інтеграція східнонімецької промисловості після возз’єднання створила надлишок потужностей, що змусило країну роками закривати заводи та повільно відновлювати баланс у галузі.
За даними лобістської групи хімікатів та фармацевтики VCI, це значно нижче за рівень, необхідний для беззбиткової роботи. Так, у другому кварталі виробництво впало на 5,1% порівняно з попереднім роком, що негативно вплинуло на доходи.
Попри обіцянки нового уряду відродити зростання, дані свідчать, що проблеми одного з основних напрямків економіки країни ще далекі від завершення.
«У короткостроковій перспективі немає жодних ознак покращення», — відмітили в VCI та додали, що основні покупці хімікатів скорочують власне виробництво та зменшують замовлення.
Німецькі лідери автомобільної галузі, включаючи Volkswagen AG та Mercedes-Benz Group AG, які є ключовими клієнтами німецького хімічного концерну BASF SE та інших постачальників, повідомили про зниження продажів після того, як мита США на експорт європейських автомобілів були підвищені до 27,5% у квітні.
