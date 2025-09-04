0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найнижчий рівень за 30 років: найбільша економіка Європи скотилася за ключовим показником

92
Хімічні заводи Німеччини працюють на найнижчому рівні за останні 30 років — лише на 72% потужності, що свідчить про поглиблення кризових тенденцій у ключовій галузі та економіці найбільшої економіки Європи.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що востаннє настільки низький рівень використання потужностей був у 1991 році, коли інтеграція східнонімецької промисловості після возз’єднання створила надлишок потужностей, що змусило країну роками закривати заводи та повільно відновлювати баланс у галузі.
За даними лобістської групи хімікатів та фармацевтики VCI, це значно нижче за рівень, необхідний для беззбиткової роботи. Так, у другому кварталі виробництво впало на 5,1% порівняно з попереднім роком, що негативно вплинуло на доходи.
Попри обіцянки нового уряду відродити зростання, дані свідчать, що проблеми одного з основних напрямків економіки країни ще далекі від завершення.
«У короткостроковій перспективі немає жодних ознак покращення», — відмітили в VCI та додали, що основні покупці хімікатів скорочують власне виробництво та зменшують замовлення.
Німецькі лідери автомобільної галузі, включаючи Volkswagen AG та Mercedes-Benz Group AG, які є ключовими клієнтами німецького хімічного концерну BASF SE та інших постачальників, повідомили про зниження продажів після того, як мита США на експорт європейських автомобілів були підвищені до 27,5% у квітні.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems