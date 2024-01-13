Найменший у світі Suzuki став брутальним військовим позашляховиком (фото) — Finance.ua
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Найменший у світі Suzuki став брутальним військовим позашляховиком (фото)

Технології&Авто
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Найменший у світі Suzuki став брутальним військовим позашляховиком (фото)
Найменший у світі Suzuki став брутальним військовим позашляховиком (фото)
Творіння японського тюнера Vrarva позбулося емблеми Suzuki й приросло обвісом з дев’яти частин, що перетворило кей-кар Suzuki Hustler на міцного маленького монстра.
Вже після того, як інший японський тюнер Damd перетворив кей-кар Suzuki Hustler на крихітну імітацію Jeep, компанія Vrarva показала власний варіант «міського автомобіля для спецпризначенців» — Vrarva IO.
Спереду у Hustler Vrarva залишилася решітка, але з’явилися дещо оновлений бампер і нестандартний капот із незграбними виступами над круглими фарами.
Задня частина має аналогічну обробку з пластиковими надбудовами на дверях багажника та бампері.
Suzuki Hustler навіть в стоку поставлявся з великою кількістю нефарбованого пластику в стилі кросовера прямо з заводу, але Vrarva ще більше збільшила те дозування. Особливо це помітно на профілі завдяки товстим розширенням крил і захисній смузі на дверях.
Vrarva IO базується на Suzuki Hustler Hybrid G 2WD другого покоління. Маємо уже знайомий трициліндровий двигун з турбонаддувом об'ємом 658 куб. Потужність передається на передні колеса через автоматичну коробку передач CVT.
Цікаво, що Hustler доступний у версії 4WD, а вона в такій стилістиці більш придатна для перероблення Vrarva у справжнього позашляхового монстра.
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За матеріалами:
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