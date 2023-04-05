Найкращий СЕО мікрофінансової організації: хто став переможцем на FinAwards-2023 — Finance.ua

Найкращий СЕО мікрофінансової організації: хто став переможцем на FinAwards-2023 Сьогодні 09:30 — Кредит&Депозит

У Києві 31 березня, відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час церемонії обрали та найкращого СЕО мікрофінансової організації. За це звання боролися 8 представників різних МФО.

Як обирали? У номінації брали участь топменеджери фінансових компаній (це може бути як управитель власним бізнесом, так і найманий керівник. — Ред.) мікрофінансових компаній, під керівництвом яких у 2022 році компанія досягла значних якісних показників розвитку. Наприклад, збільшення частки ринку, хороші фінансові показники, впровадження інноваційних технологій, виведення компанії на нові ринки тощо.

Переможцем у номінації став Владислав Білан, директор компанії MyCredit.

«Я вважаю, що це заслуга усієї команди, в якій я виступаю диригентом і роблю так, що певні інструменти звучать максимально правильно у певний проміжок часу. Я себе називаю художнім керівником», — зазначив сам переможець у коментарі Finance.ua.

Щасливий переможець Владислав Білан, директор компанії MyCredit, із нагородою на FinAwards-2023

"Якщо ж говорити про клієнтів — вони зараз стали відповідальнішими. Раніше була певна категорія людей, які брали позику на розваги. Зараз у більшості зменшилися очікування і їм не до розваг — вони беруть невеликі суми та краще їх повертають.

Наразі перед нами стоять серйозні виклики, можливо, з боку майбутнього регулювання від Нацбанку. Тому ми, як більшість компаній на ринку, хочемо розпочати діалог з регулятором на компромісних умовах, щоб і користувачам було комфортно, і нам", — поділився планами Владислав Білан.

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