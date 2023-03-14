Найкращий результат в історії: Porsche отримав майже 40 мільярдів євро річного доходу після IPO — Finance.ua
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Найкращий результат в історії: Porsche отримав майже 40 мільярдів євро річного доходу після IPO

Фондовий ринок
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Найкращий результат в історії: Porsche отримав майже 40 мільярдів євро річного доходу після IPO
Найкращий результат в історії: Porsche отримав майже 40 мільярдів євро річного доходу після IPO
Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche, який торік провів одне з найбільших IPO в Європі, заявив, що операційний прибуток у 2022 році підскочив на 27% до 6,7 млрд євро на тлі доходів у 37,6 млрд євро.
Про це пише Financial Times.
Газета нагадує, що торік Porsche обігнав свою материнську компанію VW і став найдорожчим автовиробником регіону всього через кілька днів після виходу на біржу.
Гендиректор Porsche Олівер Блюм назвав ці цифри «найсильнішим результатом в історії Porsche», оголосивши, що Porsche виплатить дивіденди в розмірі 1,01 євро на акцію на загальну суму 911 млн євро.

Довідка Finance.ua:

  • німецький виробник автомобілів Porsche провів публічне розміщення акцій (IPO), вийшовши на Франкфуртську фондову біржу — торги стартували під тикером P911 у четвер, 29 вересня;
  • компанія Porsche стала найдорожчим автовиробником Європи за ринковою вартістю, обігнавши Volkswagen, оскільки вартість акцій виробника спортивних автомобілів, котрий нещодавно вийшов на біржу, різко зросла.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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