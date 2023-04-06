Найкращий кредит готівкою від банків, — FinAwards-2023 — Finance.ua

Найкращий кредит готівкою від банків, — FinAwards-2023 Сьогодні 10:35 — Кредит&Депозит

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Звична номінація — «Найкращий кредит готівкою». У ній беруть участь пропозиції від банків щодо видачі кеш-кредитів у сумі від 10 тис. грн, та які доступні для будь-якого нового клієнта без довідки про доходи (тільки паспорт, ІПН).

За першість в номінації боролися вісім банків. Трійка лідерів цьогоріч така:

третє місце дісталося торішньому переможцю номінації — Банку Львів;

друге місце посів ПУМБ з кредитом «всеЯСНО»;

а от пальма першості за найкращі умови кредитування дісталася готівковому кредиту «На Старт» від Ідея Банку.

Chief of Business Development компанії «Є-гроші» Михайло Яковенко вручив нагороду начальниці Відділу продажів цифрових продуктів Департаменту цифрового банкінгу АТ «Ідея Банк» Кристині Каденюк

«Ми виводили цей продукт на ринок, таргетуючи такий цільовий сегмент, як нові клієнти. На час його впровадження була найнижча відсоткова ставка на ринку (зараз 65% річних. — Ред.) і умова — 5 років до цього клієнт не повинен був мати стосунків з Ідея Банком. Це класичний кеш-кредит, де не потрібно називати, на яку ціль його взято — чи то ремонт, чи придбання техніки, чи навчання. Максимальна сума — до 300 тис., термін до 36 місяців. Зараз ми йдемо більше в технологічний розвиток, всі наші послуги поступово мігрують в мобільний застосунок», — розповів журналістам начальник управління маркетингу Ідея Банку Артур Цвинтарний.

Про банк

Ідея Банк працює на ринку України з 1989 року. Єдиним акціонером банку є фінансова група Getin Holding S. A., акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі. Основний акціонер цієї групи — польський мільярдер Лешек Чарнецький.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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